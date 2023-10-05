В Сеть попал Subaru WRX TR 2024 года

Первые фотографии и подробности того, что похоже на Subaru WRX TR 2024 года, были обнаружены в правительственных документах Австралии. Эта специальная модель, презентация которой запланирована на мероприятие Subiefest во Флориде в ближайшие выходные, будет включать в себя несколько компонентов STI, но, судя по всему, не увидит никаких улучшений мощности.

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Мы давно знали, что Subaru не планирует выпускать WRX STI этого поколения. При этом в тизере автопроизводитель сообщил, что у него, по крайней мере, запланировано что-то особенное для высокопроизводительного компактного автомобиля.

Официальные изображения-тизеры ранее демонстрировали набор отдельных колес, ковшеобразные сиденья и красные тормоза Brembo, которые также присутствуют на этом автомобиле. По данным австралийского издания Drive, которое первым обнаружило эти изображения, эти колеса имеют размер 19 дюймов и будут обуты в шины Bridgestone Potenza S007 размерностью 245/35 R19 Down Under, где автомобиль также будет доступен.

Эти более крупные колеса, увеличенные по сравнению со стандартным 18-дюймовым размером, будут окружать тормозные диски диаметром 340 мм спереди и диски диаметром 326 мм сзади. Они увеличены на 24 мм и 36 мм соответственно и с помощью красных суппортов должны помочь водителям быстрее замедлять машину.

WRX TR будет предлагаться исключительно с механической коробкой передач, чтобы порадовать энтузиастов. Кроме того, эта модель получила массивное заднее антикрыло, придающее ей стиль STI. Большие тормоза, необычные колеса и большой спойлер означают, что владельцам достаточно совершить одну поездку в тюнинг-ателье, чтобы получить автомобиль, который выглядит и ощущается как WRX STI.