Рассекречен дизайн обновленного Volkswagen Golf GTI

Volkswagen прислушивается к отзывам потребителей, лишь немного обновив внешний вид Golf GTI и сосредоточившись на информационно-развлекательной системе внутри. Фотошпионы поймали инженеров Volkswagen на тестировании потенциально самого важного члена линейки: GTI. Благодаря серии незначительных, но продуманных изменений, это, скорее всего, будет хорошо принятое обновление для модели. Начиная с передней части, Golf GTI получит новые, еще более тонкие фары, как мы видели на других, менее спортивных членах семейства Golf. Как и прежде, красная линия проходит через верхнюю часть передней панели, соединяя две фары. Под ним значок GTI находится в том же месте, но вместо того, чтобы быть помещенным в часть отделки, которая проходит между фарами, он наполовину включен, наполовину выключен. В этом обновлении будет заменена нижняя решетка радиатора. Хотя черная лента по краям сотовой решетки пытается скрыть изменения, при ближайшем рассмотрении видно, что на самом деле декоративная деталь простирается дальше вниз, а затем вверх в решетку, что делает ее больше похожей на сердитую гримасу. На предыдущих шпионских снимках мы видели, как VW заменил старую информационно-развлекательную систему Golf новым 15-дюймовым экраном. Это обещает решить самую большую критику, которую рецензенты высказывали в адрес Mk8 Golf: его сложное пользовательское управление и некорректный пользовательский интерфейс. Пока не ясно, планирует ли VW какие-либо обновления для трансмиссии GTI. В настоящее время модель предлагается с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 241 л.с., а в Европе модель Clubsport имеет мощность 296 л.с. Официальная дата запуска обновленного Golf пока не объявлена, но ожидается, что Volkswagen представит его в 2024 году.