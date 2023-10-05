В РФ доля китайских автозапчастей в некоторых категориях достигает 60%

В 2023 году доля китайских комплектующих в России занимает 5% рынка аналоговых запчастей, подсчитали специально для "Российской газеты" аналитики автомобильного портала "Дром". При этом в некоторых категориях, где с начала года сохраняется дефицит, она достигает 60%.

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Сегодня китайские запчасти восполняют дефицит новых кузовных деталей. В этой категории доля автозапчастей из КНР достигает 45%. Большинство объявлений относится к комплектующим марок SAT и TYG. На них приходится 80% от всего объема предложения китайских запчастей. Намного меньше доли таких производителей, как Gordon, API, Sailing. В прочих категориях запчастей пока лидируют аналоги производителей из других стран.

Спрос на китайские комплектующие в сегменте кузовных запчастей высокий. При покупке новой детали потребители выбирают аналоги из Китая в 58% случаев.

Среди аналогов элементов ходовки становятся популярными автозапчасти Asva. Вместе с другими "китайцами", GSP и SAT, доля бренда доходит до 8% в объеме предложения неоригинальных ступиц, ШРУСов и сайлентблоков.

Еще большую долю Китай занимает в сегменте автостекол - 60%. Самый влиятельный игрок - бренд XYG. В меньшей степени представлены Benson и Fuyao Glass.

"Автовладельцы хвалят стекла китайского производства, но жалуются, что остальные кузовные детали требуют подгонки или покраски. Эти недостатки зачастую компенсирует стоимость запчастей: разница в цене оригинальных деталей и аналогов достигает 30%", - отмечает аналитик автопортала "Дром" Игорь Олейников.