В Петербурге предложили запретить аренду самокатов на три года

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о полном запрете кикшеринговых электросамокатов сроком на три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Автор законопроекта, глава фракции ЛДПР в Заксобрании и вице-спикер парламента Павел Иткин считает, что большинство нарушителей на электросамокатах не несут никакого наказания, так как в законах отсутствует требование о регистрации таких средств индивидуальной мобильности (СИМ). Полиция же не может остановить таких водителей. По мнению депутата, три года — «достаточный срок», чтобы создать законодательную базу для регулирования сферы кикшеринга. Запрет на использование электросамокатов на этот срок позволит повысить безопасность дорожного движения.