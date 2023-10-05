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Агрегаторы нашли лазейку в «законе о такси»

Популярные агрегаторы нашли способ оказывать услуги такси без разрешений, которые, по вступившим в силу с 1 сентября положениям закона, обязаны оформлять водители. Для этого пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем, пишут «Известия».

Закон о такси был принят в декабре 2022 года, основные его положения вступили в силу с 1 сентября этого года. Водителю запрещено работать в такси, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям, три и более неоплаченных штрафа и нет аттестации на знание города, если власти региона ввели такое требование. Для работы водитель также должен получить специальное разрешение.

Стоимость поездок в такси в России достигла максимума за 10 лет

Без него агрегаторы не имеют права передавать заказы клиентов. Однако игроки рынка нашли лазейку.

"«Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Такие перевозки регулируются не законом «О такси», а нормами Гражданского кодекса РФ", - пояснил основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси», перевозчик-частник Антон Максимов.

В такси «Максим» пояснили, что пассажир действительно может заказать водителя с разрешением или выбрать поездку по договору фрахта. А в «Яндекс.Такси» отрицают, что компания перешла на новый формат работы.

При этом аренда автомобиля с экипажем в некоторых случаях вдвое дешевле, чем по тарифам такси. Однако, по словам опрошенных изданием экспертов, соглашаясь на такие условия, необходимо учесть, что на легковой автомобиль физлица нельзя оформить ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, и в случае аварии не выйдет получить возмещение вреда.

Ранее стало известно, что стоимость поездки в такси в России достигла максимума за последние десять лет и продолжает расти. По данным Росстата, в июне она поднялась до 32,53 рублей за 1 км пути. Услуги такси продолжают дорожать с апреля 2021 года. При этом в первой половине 2023 года рост цен оказался самым большим — 4,03%.

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