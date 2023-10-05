Агрегаторы нашли лазейку в «законе о такси»

Популярные агрегаторы нашли способ оказывать услуги такси без разрешений, которые, по вступившим в силу с 1 сентября положениям закона, обязаны оформлять водители. Для этого пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем, пишут «Известия».

Закон о такси был принят в декабре 2022 года, основные его положения вступили в силу с 1 сентября этого года. Водителю запрещено работать в такси, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям, три и более неоплаченных штрафа и нет аттестации на знание города, если власти региона ввели такое требование. Для работы водитель также должен получить специальное разрешение.

Без него агрегаторы не имеют права передавать заказы клиентов. Однако игроки рынка нашли лазейку.

"«Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Такие перевозки регулируются не законом «О такси», а нормами Гражданского кодекса РФ", - пояснил основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси», перевозчик-частник Антон Максимов.

В такси «Максим» пояснили, что пассажир действительно может заказать водителя с разрешением или выбрать поездку по договору фрахта. А в «Яндекс.Такси» отрицают, что компания перешла на новый формат работы.

При этом аренда автомобиля с экипажем в некоторых случаях вдвое дешевле, чем по тарифам такси. Однако, по словам опрошенных изданием экспертов, соглашаясь на такие условия, необходимо учесть, что на легковой автомобиль физлица нельзя оформить ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, и в случае аварии не выйдет получить возмещение вреда.