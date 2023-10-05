Skoda Kodiaq 2024 дебютирует с гибридной силовой установкой

Skoda Kodiaq 2024 года официально поступил в продажу после кропотливой и долгой тизерной кампании. Более просторная альтернатива Volkswagen Tiguan 2024 года, внедорожник среднего размера имеет эволюционный внешний дизайн в сочетании с обновленным интерьером, в котором основное внимание уделяется экранам, но без отказа от всех традиционных органов управления.

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Skoda увеличила Kodiaq на 261 миллиметр, достигнув общей длины 4758 мм, сохранив при этом колесную базу неповрежденной — 2971 мм. Довольно необычно для автомобиля нового поколения: ширина уменьшилась на 18 мм до 1864 мм, а высота уменьшилась на 17 мм по сравнению с моделью, которую он заменяет, и теперь составляет 1659 мм.