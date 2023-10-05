Skoda Kodiaq 2024 дебютирует с гибридной силовой установкой
Skoda Kodiaq 2024 года официально поступил в продажу после кропотливой и долгой тизерной кампании. Более просторная альтернатива Volkswagen Tiguan 2024 года, внедорожник среднего размера имеет эволюционный внешний дизайн в сочетании с обновленным интерьером, в котором основное внимание уделяется экранам, но без отказа от всех традиционных органов управления.
Skoda увеличила Kodiaq на 261 миллиметр, достигнув общей длины 4758 мм, сохранив при этом колесную базу неповрежденной — 2971 мм. Довольно необычно для автомобиля нового поколения: ширина уменьшилась на 18 мм до 1864 мм, а высота уменьшилась на 17 мм по сравнению с моделью, которую он заменяет, и теперь составляет 1659 мм.
Давно назревший гибридный силовой агрегат наконец-то доступен как часть более широкого спектра обновлений, подготовленных для второго поколения. Большой новостью является подключаемый гибрид на базе 1,5 TSI мощностью 148 л.с. в сочетании с электродвигателем, обеспечивающий общую мощность системы 201 л.с. Имеется литий-ионный аккумулятор емкостью 25,7 кВтч, которого, по словам Skoda, достаточно для запаса хода на электротяге более 100 километров.