Российский производитель показал прогулочный микроавтобус

Подмосковная компания «Конкордия» продемонстрировала новую версию 6-местного прогулочного микроавтобуса «Урбис». Он отличается полностью закрытым кузовом с панорамным остеклением, передает Telegram-канал «Автопоток».

Производитель создает компактные электрокары для различных сфер деятельности, в частности, для туризма.

Гольфкар подходит для неспешных экскурсий по живописным местам. Благодаря тому, что микроавтобус является закрытым, он может использоваться в любую погоду.

Отмечается, что в салоне отсутствует центральный проход, а к каждому из 6 кресел ведет отдельная стеклянная дверь со встроенной сдвижной форточкой.

Гольфкар оценивается в 2,4 млн рублей.

Машина оснащена централизованной системой вентиляции. Также компания предусмотрела техническую возможность установки кондиционера.

Автопроизводитель пока не раскрывает технические характеристики модели. При этом известно, что обычный прогулочный «Урбис» имеет заднеприводную компоновку, электромотор мощностью 5 кВт, может разгоняться до 35 км/ч и проезжать по 100 километров без подзарядки.