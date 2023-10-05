Названы самые рекламируемые в России автобренды
Автомобильные бренды «Москвич» и «Лада» попали в число самых рекламируемых в этом году в офлайн-медиа. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink пишут «Ведомости».
При составлении рейтинга были учтены как реклама на ТВ, радио и в прессе, так и наружная реклама.
Российская «Лада» заняла втрое место в топе самых рекламируемых автомобилей. В первую пятерку вошел и «Москвич», расположившись на четвертом месте.
При этом лидером рейтинга стала китайская Chery: на нее приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На третьем месте оказался бренд Exeed, который также принадлежит Chery. А пятое место у китайских машин Haval.
В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире. С января по май в страну ввезли 287 тысяч машин, что два раза больше, чем в 2022 году. При этом по данным Главного таможенного управления КНР, с января по июнь импорт легковых машин в Россию составил почти 326 тысяч транспортных средств, что превышает показатели прошлого года в пять раз.