Названы самые рекламируемые в России автобренды

Автомобильные бренды «Москвич» и «Лада» попали в число самых рекламируемых в этом году в офлайн-медиа. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink пишут «Ведомости».

При составлении рейтинга были учтены как реклама на ТВ, радио и в прессе, так и наружная реклама.

Российская «Лада» заняла втрое место в топе самых рекламируемых автомобилей. В первую пятерку вошел и «Москвич», расположившись на четвертом месте.

При этом лидером рейтинга стала китайская Chery: на нее приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На третьем месте оказался бренд Exeed, который также принадлежит Chery. А пятое место у китайских машин Haval.