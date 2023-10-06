Lada по заводской цене: выгода оказалась неочевидной

АвтоВАЗ, который борется с "накрутками" некоторых своих дилеров, предложил покупать автомобили Lada по гарантированной заводом цене, да еще и со скидкой. Впрочем, выгода этого предложения оказалась не очень очевидной - чтобы воспользоваться им, нужно взять кредит, а за машиной придется ехать в Тольятти.

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Гарантия лучшей цены?

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АвтоВАЗ в рамках онлайн-витрины Lada запустил продажи автомобилей "по заводской цене". Впрочем, речь идет не об отпускной стоимости машин для дилеров, то есть без учета их маржи. На самом деле, это лишь означает, что купить автомобиль Lada можно гарантированно по рекомендованной розничной цене, без дилерских "накруток", поэтому выгода в данном случае достаточно относительная.

Другое дело - скидка до 40 тыс. рублей, которую обещает производитель клиентам онлайн-витрины Lada. Однако и тут не всё так просто - обязательным условием для получения дисконта является внесение предоплаты в размере 10 тыс. рублей и оформление кредита от "АвтоФинанс Банка" (собственный банк АвтоВАЗа) под 10,5%.

Справедливости ради надо сказать, что у некоторых других кредитных организаций получить заем на покупку "Лады" можно и на более выгодных условиях. Проблема в том, что они в данной программе не участвуют. Соответственно, приобрести автомобиль "по заводской цене" полностью за собственные средства, тем самым сэкономив на банковских процентах и страховке, также не получится.

"Если АвтоВАЗ привлек к проекту онлайн-продаж свой кэптивный банк, то, очевидно, он может предлагать интересные условия. Но при этом наверняка есть определенные и достаточно жесткие требования к заемщику и страхованию. В результате итоговая сумма, в которую покупателю обойдется автомобиль после срока выплаты кредита, может оказаться крайне непривлекательной", - рассуждает независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что в условиях, когда динамика потребительского интереса находится в стагнации, дилер может сделать даже более выгодное предложение по стоимости автомобиля, чем в рамках программы онлайн-продаж от АвтоВАЗа, который как производитель, не может менять розничные цены, ориентируясь на рынок.

Не остаться в накладе

Но и на этом дополнительные траты не заканчиваются - на покупателя ложатся еще транспортные издержки. Дело в том, что онлайн-сервис АвтоВАЗа позволяет дистанционно выбрать автомобиль, зарезервировать его, оформить кредит и оплатить покупку, а получить машину можно только непосредственно в дилерском центре. Так вот оформление сделки и выдача автомобиля, приобретенного "по заводской цене", проходят в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти. Поэтому жителям всех других регионов необходимо еще учитывать расходы на дорогу до Тольятти (а также возможное проживание) и обратно.

"Для тех автомобилистов, которые планировали приобрести "Ладу" с помощью заемных средств и которые находятся недалеко от локации производителя, предложение АвтоВАЗа будет выгодно. В остальных регионах, на мой взгляд, ажиотажного спроса ждать не стоит. Например, жителей непосредственно Самарской области, Республики Татарстан, Саратовской Оренбургской и Ульяновской областей специальная программа онлайн-продаж АвтоВАЗа может заинтересовать, а тюменцев - с учетом стоимости железнодорожного билета от Тюмени до Тольятти в размере примерно 10 тыс. рублей, - скорее всего, нет", - рассуждает Евгений Житнухин.

Наконец, стоит сказать о том, что выбор автомобилей, доступных "по заводской цене", крайне ограничен. Мало того, что на сегодняшний день по этой программе предлагается только Lada Granta, так еще и количество машин измеряется десятками, а то и единицами экземпляров. Например, в момент подготовки публикации на сайте проекта значилось всего 3 автомобиля. Таким образом, о более-менее значимых объемах продаж Lada "по заводской цене" говорить не приходится.

"На мой взгляд, программа онлайн-продаж Lada Granta - более маркетинговый ход, чем действительно эффективный канал продаж для АвтоВАЗа", - говорит Евгений Житнухин.