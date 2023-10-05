Электромобиль «Атом» впервые представлен в виде такси

Российский электромобиль «Атом» представлен в цветах такси. Об этом пишут «Известия».

В таком виде машина стала частью выставочной экспозиции конференции TAXI-2023, которая проходит в Сочи. При этом в экспонируемом экземпляре отсутствует переднее пассажирское сиденье.

«Это новый подход к функциональному использованию салона в такси. Переднее пассажирское вместо привычного для пассажира сложенного вида, полностью убрано, в пользу увеличенного пространства для ног и дополнительного места для багажа», - пояснил представитель компании.

Он также подчеркнул, что такая концепция поможет «вывести поездки в такси на новый уровень комфорта», так как пассажир удобно разместит свои вещи в салоне и водителю не придется открывать багажник и грузить их туда в потоке машин.

Также будет представлена и стандартная пятиместная версия автомобиля.

Электрокары «Атом» будут производить на предприятии «Москвич». Производство машины стартует в середине 2025 года. В июле производитель объявил о начале предзаказов. А в октябре пресс-служба компании «Кама» сообщила о получении 36 тысяч броней на автомобиль.