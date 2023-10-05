Оценена доля китайских автозапчастей в России

По данным автомобильного портала «Дром», в текущем году доля китайских комплектующих в РФ достигла 5% рынка аналоговых запчастей, передает «Российская газета».

Отмечается, что в ряде категорий, где с начала года наблюдается дефицит, доля оценивается в 60%.

В настоящее время запчасти из КНР восполняют нехватку новых кузовных деталей. В данной категории доля автозапчастей из КНР составляет 45%. Большая часть объявлений связана с комплектующими брендов SAT и TYG (доля оценивается в 80% от суммарного объема предложения китайских запчастей).

Также издание сообщает о высоком спросе на китайские комплектующие в сегменте кузовных запчастей. Отмечается, что при приобретении новых деталей покупатели делают выбор в пользу аналогов из Китая в 58% случаев.