«В 2022 году был такой способ поставки автомобилей на российский рынок, когда из Европы либо через Прибалтику, либо через Финляндию везли машины, допустим, в Армению армянские компании. Фактически они оформляли по таможенным документам доставку автомобилей, к примеру, через Грузию, а как еще, автовозами через Верхний Ларс в Армению, и потом растаможка и вывоз обратно автомобилей в Россию либо опять же через Верхний Ларс, либо через порт в Иране и потом морем до Астрахани. Но были такие случаи, когда транспорт просто не доезжал ни до Грузии, ни до Армении, машина фактически оставалась в России после пересечения границы, а вся процедура оформлялась только на бумаге. То, что такие или похожие пути будут использоваться до закрытия последней щелочки, последней норочки, конечно, это будет использоваться, безусловно. Все это выливается только в одно для нашего покупателя — к сокращению ассортимента, увеличению сроков поставки и росту цен. Просто они стали сложнее, дороже в том числе из-за повышения утильсбора, какие-то машины уже не возят, потому что смысл пропал».