Расследование: авто из ЕС по-прежнему продаются в России
Журналисты финской телерадиокомпании Yle (заблокирована в РФ) установили трекеры на автомобили, которые везли по территории Финляндии. Через несколько дней один из них уже продавался в российском автосалоне. Эксперты авторынка не удивлены обходу санкций, но считают этот путь очень дорогостоящим.
Финские журналисты отследили пути поставки автомобилей премиум-класса в Россию из Евросоюза. Репортеры установили датчики на автомобили BMW X3 и Lexus RX350, которые на автовозе двигались в сторону границы Финляндии с Россией. Через несколько дней их обнаружили в Томске, а один из автомобилей был выставлен в автосалоне по цене около 100 тысяч евро.
В марте 2022 года после начала боевых действий на Украине под запрет попали автомобили дороже 50 тысяч евро. После этого большинство новых автомобилей стали завозиться в Россию через Казахстан и Армению. Как выяснили финские журналисты, по документам автомобили едут через Россию в Казахстан. До этого машины попадают в Финляндию на грузовых судах из Германии.
Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«В 2022 году был такой способ поставки автомобилей на российский рынок, когда из Европы либо через Прибалтику, либо через Финляндию везли машины, допустим, в Армению армянские компании. Фактически они оформляли по таможенным документам доставку автомобилей, к примеру, через Грузию, а как еще, автовозами через Верхний Ларс в Армению, и потом растаможка и вывоз обратно автомобилей в Россию либо опять же через Верхний Ларс, либо через порт в Иране и потом морем до Астрахани. Но были такие случаи, когда транспорт просто не доезжал ни до Грузии, ни до Армении, машина фактически оставалась в России после пересечения границы, а вся процедура оформлялась только на бумаге. То, что такие или похожие пути будут использоваться до закрытия последней щелочки, последней норочки, конечно, это будет использоваться, безусловно. Все это выливается только в одно для нашего покупателя — к сокращению ассортимента, увеличению сроков поставки и росту цен. Просто они стали сложнее, дороже в том числе из-за повышения утильсбора, какие-то машины уже не возят, потому что смысл пропал».
Сейчас таким путем выгодно возить только очень дорогие автомобили, и непонятно, зачем ставить специальную систему, когда сейчас автомобиль такого уровня и так отслеживается и даже отключается удаленно вся электроника, говорит автодилер из Зеленограда Николай:
— Если это и имеет место быть, то точно единичные случаи. Финны реально разворачивают, из нейтралки и обратно депортация, то есть тебя-то выпускают, а машину не пускают. Эта вся история ложится под полную пошлину машины, то есть под стопроцентную таможню, под российскую, естественно, потому что оформляться должен депозит либо машина ехать должна на трале как груз. Опять же, этот груз не выпустят, а сейчас уже и не пустят. Второй вопрос, зачем какие-то маячки, когда любую машину по GPS и так видно, где она обитает, где она есть.
— Еще говорится, что было два документа, один для таможни Евросоюза о том, что там груз следует в Казахстан, а для российской таможни документ о том, что груз направляется в Россию.
— Только так сейчас и завозят, по-другому никак.
— Из стран Евросоюза именно, да?
— Да. Два варианта: это либо человек с двойным гражданством перегоняет машины сюда, в Россию, либо второй вариант, человек в нейтралку входит с России, в нейтралку ему выгоняет финн, контрагент, ну, какой-то там друг, знакомый, который имеет гражданство. Он ее может догнать до нейтралки, в нейтралке россиянин садится уже с документами, которые оформлены будут на Россию, и в пункт доставки должен завезти этот автомобиль. Но это очень дорого, особенно, как вы говорите, люксовые автомобили или тот же Lexus RX, а у него и так таможня под 13 тысяч евро выходит и плюс еще утильсбор полтора миллиона сделали, абсолютно нелогично такую машину ввозить.
О том, что российские поставщики обходят запрет на поставки автомобилей из Европы, было известно и ранее. По данным грузинской таможенной статистики, как писал «Коммерсантъ», в начале этого года страна втрое увеличила экспорт автомобилей в Россию, и в несколько раз — в другие граничащие с Россией страны. В январе — феврале поставки достигли 978 автомобилей вместо 209 годом ранее.
Неделю назад Грузия запретила реэкспорт в Россию автомобилей из Евросоюза. До этого в Европе приняли 11-й пакет санкций, в котором допустили введение ограничений против стран, помогающих России обходить запреты.