Новый Ford Mustang GT получил внешность персонажа из мультфильма «Тачки»

Проект, названный Lightning McQueen Mustang GT пользуется огромной популярностью у детей и у взрослых, умеющих радоваться каждому моменту в жизни.

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Автолюбитель Энди-Де Ла Вега, широко известный как Маккуин Атланта, создал проект, который призван радовать людей. Основой для его идеи послужил Mustang S550 шестого поколения, который Энди показал в интернете во время пандемии, чтобы привнести немного позитива в жизнь людей. Недавно он заменил S550 на более новую модель Mustang S650 и рассказал в социальных сетях о том, как преобразовывал автомобиль, сообщает Центральная Служба Новостей.

Он окрасил машину в цвета, напоминающие о мультфильме от Pixar, дополнив узором молний, номером 95 и логотипами «Rust-eze». Лобовое стекло автомобиля было украшено пленкой, имитирующей глаза персонажей из «Тачек».

Хотя под капотом автомобиль остался без изменений с заводским 480-сильным V8, внешний вид был адаптирован так, чтобы автомобиль выглядел как Молния Маккуин. Это было нечто большее, чем просто копия на базе Toyota Celica, поскольку корпус Mustang оставался практически без изменений.