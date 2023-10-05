На Ozon стартовали продажи "Москвичей"

Онлайн-продажи машин воскрешенной советской марки запустил ее официальный дилер — Рольф Центр и Рольф Химки. Как отмечает пресс-служба «Москвича», процесс покупки предельно прост: после выбора автомобиля и оплаты полной стоимости его доставят на эвакуаторе. Пока услуга доступна только в Москве.

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Сейчас в каталоге Ozon есть только один «Москвич» — бензиновый кроссовер с индексом 3 в начальной комплектации «Стандарт». Его стоимость зависит от коробки передач: вариант с «механикой» оценивается в 2 360 000 рублей, с вариатором — в 2 425 000 рублей. Двигатель у кроссовера безальтернативный — это 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Привод только передний.

В комплектации «Стандарт» кроссовер оснащен люком с электроприводом, системой запуска двигателя без ключа, датчиком света, климат-контролем и системами помощи водителю. В салоне — 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей с Apple CarPlay или Android Auto, и «приборка» с такой же диагональю.

Также в оснащение входят камеры кругового обзора, подогрев передних сидений и электрическая регулировка сиденья водителя.