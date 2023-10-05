Суперэкономичный Geely Emgrand 7 привезут в Россию

Geely Emgrand появился на автомобильных рынках разных стран: сначала в Белоруссии в конце 2022 года, затем несколько недель назад он появился в Казахстане, а теперь готовится к запуску в России.

© belgee.by

Известно, что в Россию привезут модель с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. Однако, как оказалось, также будет представлен вариант Emgrand с двигателем, работающим на метане.

Этот экономичный седан будет представлен на Петербургском международном газовом форуме, который начнется 31 октября, белорусским заводом «БелДжи». Как отмечает издание SPEEDME.RU, это будет серийный автомобиль от официального производителя, а не модификация, сделанная сторонними компаниями.