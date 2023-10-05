Компания Chery анонсировала премьеры на Женевском автосалоне

Концерн Chery официально анонсировал пять новых моделей, которые будут представлены на Женевском автосалоне, в том числе и гибридные разработки. Об этом пишет Auto.ru.

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В этом году Женевский автосалон пройдет с 5 по 14 октября. Необычно то, что это будет выездная версия и шоу состоится в Катаре.

По данным издания, основной новинкой Chery на автосалоне должно стать представление новой архитектуры, которая будет применяться для всех видов силовых установок — традиционных ДВС, гибридов и электропривода. В настоящее время она известна под обозначением Power 4.0, однако никаких технических характеристик компания пока не раскрывает.

Две из обещанных новинок автопроизводителя должны оказаться гибридами, которые Chery называет кульминацией многолетнего опыта в создании транспорта на альтернативных источниках энергии.

Также в Катаре будут представлены модернизированные варианты седана Arrizo 8 и кроссоверов Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 7 Pro Max. Не исключено, что одним из обновлений для интерьера кроссоверов станет появление модификаций с шестиместной компоновкой.

При этом планы Chery по представлению новинок на этой выставке могут быть связаны с экспортными амбициями концерна, считает журнал.