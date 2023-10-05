Беспилотные грузовики протестировали при сильном ветре на трассе М-11

Порывы ветра в Москве достигают 20 метров в секунду, есть случаи повреждения конструкций и деревьев. В таких непростых условиях провели тестовый заезд беспилотных грузовиков между двумя столицами. Они проехали по трассе М-11, передает «МИР 24».

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«В этот раз мы получили новый опыт за счет того, что синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы ветра до 24 метров в секунду и проливной дождь. Это добавило интересности водителю-испытателю. Мы убедились, что машина с этим справилась», – рассказал руководитель проекта по созданию беспилотного автомобиля Илья Никифоров.

Беспилотник-тягач двигался, опираясь на цифровую модель трассы в бортовом компьютере. На нее были нанесены знаки, разметка и все существующие препятствия. Ориентироваться позволяют ультразвуковые датчики, видеокамеры и лидары. Они создают 3D-версию окружающей среды. Контролировал беспилотник водитель-испытатель. Цена ошибки велика – в кузове свыше 10 тонн охранно-телематического оборудования.

«Есть ситуации, когда можно на встречку немножко заехать. При этом правила запрещают, если будет сплошная, объехать какое-то препятствие. Автопилот будет тормозить до последнего, но не съедет с полосы. Едущие сзади машины окажутся в зоне риска? Да», – поделился водитель-испытатель Роман Новак.