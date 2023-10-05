За право владеть машиной в Сингапуре надо заплатить 10,6 млн рублей

Стоимость сертификата на право владеть автомобилем в Сингапуре достигла стоимости в 145 тысяч сингапурских долларов — это примерно 10,6 млн рублей. Об этом сообщает газета The Guardian.

Система «сертификатов на право» («certificate of entitlement», COE) была введена в небольшом городе-государстве в 1990 году. Она создана для регулирования количества транспортных средств. Стоимость квоты устанавливается посредством торгов и зависит напрямую от спроса, а количество новых сертификатов зависит от того, сколько старых машин было снято с учета.

Цена COE серьезно упала во время пандемии коронавируса. Так, в 2020 году в Сингапуре цена сертификата находилась на уровне в 30 тысяч сингапурских долларов (порядка 2,17 млн рублей). Экономический рост привел к повышению спроса на машины: и минувшую среду, 4 октября, цена COE достигла рекордного уровня в 146 002 сингапурских доллара (10,6 млн рублей).