Joby начала пилотируемые испытания летающих такси

Joby Aviation отметила важную веху в индустрии летающих такси, или, как их порой называют, eVTOL, начав пилотируемые летные испытания своего S4. Это достижение является первым шагом на пути к сертификации Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Четыре летчика-испытателя уже приступили к полетам на eVTOL, оснащенном шестью большими отклоняемыми воздушными винтами и крыльями, способными выполнять крейсерский полет. Несмотря на то, что первые испытания были непродолжительными и проходили вблизи земли, они продемонстрировали возможности самолета, включая вертикальный взлет и полувертикальный полет.