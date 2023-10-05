Представлена Mazda MX-5 2024 года с новыми важными опциями
Компания Mazda представила MX-5 2024 года. Она является улучшенной версией предыдущих моделей, передает Autoevolution.com.
Автопроизводитель внес изменения в дизайн и добавил в машину дополнительное оборудование. MX-5 2024 года уже появилась на рынках Японии и Австралии.
Среди нововведений - световые эффекты в фарах и задних фонарях. Кроме того, Mazda представила новый набор 17-дюймовых легкосплавных дисков и дополнительный цвет кузова под названием Aero Blue.
Также автомобиль MX-5 2024 года оснащен модернизированной 8,8-дюймовой информационно-развлекательной системой. В машине используется усовершенствованная система Mazda Connect.
Кроме того, за счет нового дифференциала повышенного трения (LSD) машина сможет быстро проходить повороты.
Мощность по-прежнему обеспечивает 2,0-литровый агрегат Skyactiv-G. Мощность двигателя составляет 135 кВт (184 л.с./181 л.с.).
Ранее портал WhatCar назвал самые надежные семейные автомобили на вторичном рынке. Рейтинг был составлен на основе опроса посетителей, которые указывали наличие проблем с той или иной моделью. Первое место в рейтинге заняла Mazda 3 2014-2019 годов выпуска с бензиновым двигателем. Рейтинг надежности составил 99,3%.