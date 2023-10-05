Представлена Mazda MX-5 2024 года с новыми важными опциями

Компания Mazda представила MX-5 2024 года. Она является улучшенной версией предыдущих моделей, передает Autoevolution.com.

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Автопроизводитель внес изменения в дизайн и добавил в машину дополнительное оборудование. MX-5 2024 года уже появилась на рынках Японии и Австралии.

Среди нововведений - световые эффекты в фарах и задних фонарях. Кроме того, Mazda представила новый набор 17-дюймовых легкосплавных дисков и дополнительный цвет кузова под названием Aero Blue.

Mazda

Также автомобиль MX-5 2024 года оснащен модернизированной 8,8-дюймовой информационно-развлекательной системой. В машине используется усовершенствованная система Mazda Connect.

Mazda

Кроме того, за счет нового дифференциала повышенного трения (LSD) машина сможет быстро проходить повороты.

Мощность по-прежнему обеспечивает 2,0-литровый агрегат Skyactiv-G. Мощность двигателя составляет 135 кВт (184 л.с./181 л.с.).