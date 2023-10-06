Kia анонсировала два новых электромобиля

Kia проведет мероприятие под названием EV Day, которое впоследствии станет ежегодной традицией. На нем покажут уже имеющиеся в линейке электромобили — EV6 GT, EV9 и дебютировавший совсем недавно EV5. Вместе с ними публике представят две новинки, о которых пока ничего неизвестно. Одна из них — небольшой «батарейный» кроссовер, а вторая может оказаться лифтбеком, фастбеком либо седаном.

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На тизере слева направо расположены EV6 GT, EV5 и большой кроссовер EV9. Между ними видны пока неизвестные новинки.

Справа — кроссовер с оптикой в стиле EV5, который может получить самый скромный ценник в линейке. Он заметно меньше соседнего EV5, который схож по габаритам с длиннобазным Sportage. Второй слева — автомобиль с небольшим клиренсом и необычными вертикальными ходовыми огнями.

Также на EV Day Kia раскроет оставшиеся подробности о новом EV5. Пока есть только некоторые подробности: в основе модели лежит платформа E-GMP, и на старте ее будут продавать с единственным 218-сильным двигателем и задним приводом. Батарея емкостью 82 киловатт-часа позволит проезжать до 600 километров без подзарядки.