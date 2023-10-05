Появилось видео буксировки Tesla Cybertruck ракетного двигателя SpaceX

На YouTube-канале Starship Gazer появилось видео, на котором показан киберпикап Tesla, буксирующий ракетный двигатель SpaceX на Звездной базе в Техасе.

В данном видеоролике видно, как полностью электрический пикап тянет за собой вакуумный двигатель Starship Raptor, который весит около 1 600 кг (3500 фунтов).

Информации о том, является ли Cybertruck на видео одним из кандидатов на предсерийный выпуск или частью «подтвержденной на производстве» партии, нет. Однако уже можно определить особенности машины.

Черные колпаки колес впервые были продемонстрированы на прототипе 2019 года. Они присутствуют на грузовике.

Кроме того, на видео можно увидеть заднюю светодиодную полосу во всю ширину кузова, треугольные боковые зеркала и большой одинарный стеклоочиститель.

Cybertruck первые буксирует ракетный двигатель SpaceX.