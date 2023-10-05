МВД заявило о возобновлении работы подразделений ГИБДД после технического сбоя
МВД сообщило о возобновлении работы подразделений ГИБДД в полном объеме после технического сбоя в федеральной информационной системе (ФИС) ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме», — заявили в МВД.
Граждане, которые из-за сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях ГИБДД в первую очередь, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что накануне в ФИС Госавтоинспекции России произошел сбой, из-за чего регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений оказалась затруднена. В МВД отмечали, что специалисты профильных подразделений работают над устранением причин сбоя. В ведомстве призывали граждан отнестись с пониманием и временно воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов.