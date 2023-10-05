В Казахстане дорогие иномарки стали угонять автовозами

По данным Tengri News, в Казахстане орудуют серийные угонщики автомобилей. Только действуют они не так, как обычно: машины, причём не дешёвой ценовой категории, угоняют при помощи автовозов.

Один из пострадавших рассказал свою историю. Он купил у друга из другого города Hyundai Palisade 2021 года выпуска за 25 млн тенге (5,2 млн рублей). Для доставки было решено обратиться в специализированную фирму. Связались с исполнителем по имени Андрей, который предъявил свои документы, сообщил, куда нужно отогнать авто для погрузки. На месте уже бывшего владельца Palisade встретил другой человек, сославшись на то, что Андрей уехал на ремонт.

Андрей уверил, что всё будет в лучшем виде, отчитывался о погрузке, на следующий день скинул метку геолокации в 70 км от города, где забрал Palisade. После этого связь с ним оборвалась.

Обратившийся в редакцию мужчина говорит, что полиция бездействует и обходится отписками, также ему непонятно, как в городе Алмата, "утыканном камерами", внедорожник остался незамеченным.