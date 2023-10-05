В России у китайского Tank 300 появилась экстремальная версия

Ателье Arctic Trucks представило в России экстремальный Tank 300. За тюнинг китайского рамного внедорожника отвечает подразделение «Арктик Тракс Россия»: компания предлагает «прокачать» автомобиль за 1,2 миллиона рублей. В стоимость включены 75 уникальных компонентов, в том числе подвеска с лифтом и возможность настройки жесткости для разных дорожных условий. В версии от Arctic Trucks у Tank 300 увеличенный дорожный просвет, а также углы въезда и съезда.

© Arctic Trucks

Внешне тюнингованный внедорожник можно отличить от стандартного по расширителям колесных арок и шинам внешним диаметром 35 дюймов. У такого Tank 300 дорожный просвет увеличен почти на пять сантиметров (до 272 мм), а углы въезда и съезда — на семь и восемь процентов, то есть они составляют 40 и 42 градуса соответственно.

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

В стоимость тюнинга входят комплекты усиленных подвесок с лифтом (сзади — с регулируемой тягой Панара), изменение геометрии колесных арок, подкрылки, модифицированный кронштейн крепления запасного колеса, калибровка спидометра и брызговики. Двигатель и коробка передач остались нетронутыми: в движение Tank 300 AT35 по-прежнему приводит бензиновый мотор 2.0 мощностью 220 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным автоматом. Привод полный, с тремя блокировками.