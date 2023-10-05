Tesla назвала количество собранных электрогрузовиков Semi

С момента начала мелкосерийного производства на Gigafactory в Неваде в 3 квартале 2022 года, Tesla построила примерно 60-70 электрических грузовиков Semi Class 8.

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Данные приводят журналисты издания SPEEDME.RU со ссылкой на Дэна Пристли, старшего менеджера Tesla по разработке полуприцепов. Это первое производственное обновление после июньского отчета, в котором утверждалось, что к марту 2023 года было построено 36 Semi.

Пристли подчеркнул, что производство находится в пилотном режиме, Tesla собирает данные и получает положительные отзывы от водителей. Планируется провести улучшения и наращивание производства, чтобы стать крупным игроком на рынке.