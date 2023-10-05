Tesla назвала количество собранных электрогрузовиков Semi
С момента начала мелкосерийного производства на Gigafactory в Неваде в 3 квартале 2022 года, Tesla построила примерно 60-70 электрических грузовиков Semi Class 8.
Данные приводят журналисты издания SPEEDME.RU со ссылкой на Дэна Пристли, старшего менеджера Tesla по разработке полуприцепов. Это первое производственное обновление после июньского отчета, в котором утверждалось, что к марту 2023 года было построено 36 Semi.
Пристли подчеркнул, что производство находится в пилотном режиме, Tesla собирает данные и получает положительные отзывы от водителей. Планируется провести улучшения и наращивание производства, чтобы стать крупным игроком на рынке.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, объявил, что массовое производство Tesla Semi не начнется до конца 2024 года из-за ограничений в поставках батарей. Ранее он прогнозировал годовое производство Semi на уровне 50 000 единиц, начиная с 2024 года.