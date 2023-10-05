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В Москве пассажир такси похитил крупную сумму у водителя во время драки

В Москве водитель такси лишился крупной суммы денег во время драки. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Пассажир обокрал таксиста во время драки
© globallookpress.com

«24-летний мужчина. По прибытии на место он отказался расплачиваться с шофером, что крайне не понравилось последнему. Возникла потасовка, во время которой пассажир похитил из кармана брюк таксиста более 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали мужчину. Деньги он успел потратить. Сейчас находится под стражей в качестве подозреваемого по уголовному делу.

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