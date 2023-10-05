Эксперт увидел предпосылки к стабилизации авторынка России

Для обеспечения стабильной динамики на российском автомобильном рынке и обновления автопарка необходимо ежегодно продавать по крайней мере 1,5 миллиона автомобилей, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

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По его словам «Комсомольской правде», статистика продаж автомобилей в сентябре, представленная «Автостатом» показывает рост по сравнению с августом на 1%. Несмотря на этот рост, рынок продолжает оставаться на относительно низком уровне, с месячными продажами около 100 тысяч машин. Согласно его прогнозам, в этом году продажи могут достичь уровня около миллиона автомобилей.

Однако Моржаретто подчеркивает, что рост цен на 20% на авто с начала текущего года и с высокой вероятностью, который еще увеличится к концу года еще на 5-10%, ограничивает потенциал роста рынка. Это может привести к тому, что многие автовладельцы предпочтут продолжать использовать свои старые машины вместо покупки новых. Кроме того, высокие ставки по автокредитам также не способствуют росту спроса.

Средний возраст автомобилей в России продолжает увеличиваться, и на данный момент составляет около 15 лет. Этот фактор также оказывает давление на рынок, поскольку для его обновления и поддержания жизнеспособности необходимо значительно больше продаж.