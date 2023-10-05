Все продающиеся в России модели BAIC выросли в цене

Как выяснила "Российская газета", все модели BAIC, которые продаются в России, подорожали.

Так, седан U5 Plus в базе с механической коробкой передач теперь стоит от 2 050 000 рублей (а не 1 839 000 рублей), а с вариатором - 2 115 000 рублей (1 979 000 рублей). Версия Honor обойдется в 2 215 000 рублей (2 049 000 рублей).

Кроссовер BAIC X35 в исполнении Fashion с вариатором стоит 2 200 000 рублей (2 069 000 рублей), а в комплектации Fashion Plus - 2 310 000 рублей (2 229 000 рублей). Версия Luxury - 2 390 000 рублей (2 319 000 рублей). При этом из гаммы модели исчезла машина в исполнении Fashion A с механической коробкой передач.

За BAIC X55, который не так давно появился у дилеров, надо отдать минимум 2 950 000 рублей (2 755 000 рублей). Версия Elite обойдется еще дороже - 3 250 000 рублей (2 999 000 рублей).

Внедорожник BAIC BJ40 в единственной комплектации Flagship также подорожал - теперь он стоит 4 350 000 рублей (до этого 4 059 000 рублей).