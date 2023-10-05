Автомехаников из Китая хотят пригласить в Россию для ремонта такси

Общественный совет по развитию такси прорабатывает соглашения с китайскими ассоциациями по приглашению автомехаников из КНР в Россию для работы в отрасли. Как сообщает газета «Известия», об этом заявила председатель совета Ирина Зарипова в ходе пленарной сессии конференции Taxi-2023.

Она отметила, что сейчас одной из ключевых проблем таксомоторной отрасли является дефицит кадров. По этой причине совет хочет привлечь работников из Китая.

«Но водителями им будет сложно работать: они не знают русский язык. А вот автомеханиками вполне», — добавила Зарипова.