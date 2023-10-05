«Для сравнения, в этом году план – 48,4 миллиарда, но фактически, по итогу на 2022 год оформлено штрафов на 136,8 миллиардов рублей, то есть планы перевыполняются более чем в 2,8 раза. Значит, такая же судьба с превышением планов будет и в будущем. Вектор четко сменился со снижения количества нарушений и штрафов в сторону наполнение казны с их помощью. Так что ждем больше камер, ловушек и протоколов. Речи о безопасности дорожного движения пока не идет», – прокомментировал автоэксперт Александр Шумский.