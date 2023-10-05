"Корейцы" удержали лидерство на вторичке, "китайцы" - в топе среди новых авто

Китайские автомобили довольно активно заселяют наш рынок и вытеснили из него всех, кого могли. Хотя еще недавно первенство по продажам принадлежало корейским авто. Тем не менее рынок подержанных автомобилей остается довольно консервативным, и именно корейские машины занимают там первые строчки. Если в сегменте новых авто модели из России и Китая уже прочно обосновались на лидирующих позициях, то на вторичном рынке в десятке самых популярных представлено больше всего машин корейского производства. Об этом свидетельствует статистика новых договоров добровольного автострахования, заключенных компанией "Росгосстрах" в этом году.

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Десятку лидеров по оформленным договорам КАСКО на новые машины разделили пополам российские и китайские модели. На первой позиции Lada Granta - на различные модификации этой модели приходится 27,8%. На "Нивы" - классическую Legend, выходящую с конвейера уже более 40 лет, и на Travel - 8%.

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Среди китайских моделей выше всех c долей в 6% оказалась Omoda C5, продажи которой стартовали в России только в прошлом году. Ее материнский бренд Cherry представлен в топ-10 новых авто сразу тремя моделями: Tiggo 7 и 7 Pro (5,5%) Tiggo 4 и 4 Pro (3,8%), а также Tiggo 8 и 8 Pro max (3,2%). Из китайских конкурентов Cherry на пятом месте в десятке также оказался Haval Jоlion c долей в 4,2%.

"При этом для моделей с вторичного рынка, на которые были оформлены новые полисы КАСКО, ситуация совсем иная - представительство автопроизводителей здесь более разнообразное, а в первой десятке даже на лидирующую Lada Granta приходится всего 7% договоров, - отмечает директор департамента андеррайтинга моторного страхования компании Дмитрий Усанов. - А самыми популярными машинами с пробегом, судя по количеству оформленных полисов КАСКО, сегодня остаются "корейцы".