Почти новую "Оку" выставили на продажу за 300 тысяч рублей

В Липецке можно купить "Оку" 1993 года выпуска. Автомобиль - в состоянии нового, то есть буквально является "капсулой времени". Просят за машину всего ничего по нынешним меркам - 300 000 рублей.

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Такие деньги можно отдать только за одно название эмали, в которую окрашена малолитражка - "Чайная роза". Это светло-бежевый оттенок, контрастом которому служат чёрные пластиковые бамперы, решётка, так по-современному объединённая с группой фар и корпуса зеркал чёрного вида.

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Из опций доступны кассетная магнитола, "печка", отделка из кожзама, кастомный линолеум, которым укрыт пол, и обогрев заднего стекла. Автомобиль оснащён родным мотором 0,7 литра, который пробежал 3351 км. Владелец у "Оки" был один-единственный. Интересно, что в объявлении автосалона, разместившем объявление, указано, что привод у автомобиля полный.

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