Ради премии инспектор ДПС "превращал" автомобилистов в самокатчиков

В Красноярске инспектора ДПС могут обвинить в служебном подлоге из-за того, что он останавливал водителей автомобилей и составлял на них протоколы как на пользователей электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, лейтенант полиции надеялся добиться похвалы от руководства или выплаты премии за большое число пойманных нарушителей-самокатчиков. Для этого он составлял протоколы об административных правонарушениях против водителей автомобилей, указывая, что они управляли средствами индивидуальной мобильности. Среди «переименованных» в самокаты автомобилей оказался КамАЗ.