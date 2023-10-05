BMW iX2 дебютирует в игре Fortnite

BMW представит свой новый электрический iX2 в онлайн-игре Fortnite. Об этом сообщает BMW Blog.

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Переднюю часть BMW X2 показали на новых изображениях, ставших частью анонса Fortnite.

Изображения демонстрируют, что iX2 увеличился в размерах, стал более купеобразным и получил «очень агрессивную» переднюю часть, включая решетку радиатора с подсветкой, отмечает BMW Blog.

В BMW создали виртуальный город будущего - остров Гипнополис, который могут исследовать игроки Fortnite. В сюжетной линии, сосредоточенной вокруг BMW iX2, игроков ждут различные испытания. В BMW подчеркнули, что это первый в мире конструктор автомобилей в Fortnite.

«Наш остров в онлайн-видеоигре Fortnite открывает новые возможности диалога с целевыми группами следующего поколения и оживляет бренд в руках игроков», - подчеркнули в компании.

4 октября в Fortnite запустили проект Car Creator, в котором игроки могут виртуально создать конфигурацию BMW iX2, использовав ограниченную палитру окраски, разные диски и содержимое багажника. Серийный вариант электрического кроссовера будет доступен в Гипнополисе 11 октября. Пользователям станут доступны лакокрасочные покрытия, серийные диски и варианты интерьера для нового авто.