SAIC Motor и Qingtao Energy создали новую батарею для электрокаров

Хотя прототип еще находится в разработке, первоначальные тесты показали, что твердотельная батарея может обеспечить запас хода в 500 километров, при десятиминутной зарядке, что является одним из самых высоких показателей в своей категории.

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В августе китайский государственная группа компаний SAIC Motor объявила о своих планах создать совместное предприятие со стартапом по производству твердотельных аккумуляторов Qingtao Energy Development. Они будут совместно разрабатывать твердотельные аккумуляторы для транспортных средств.

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Разрабатываемая твердотельная батарея была разработана с учетом строгих испытаний на разрушение. Испытание на разрушение — это испытание на безопасность аккумуляторов, особенно литий-ионных, при к проникновению острых предметов, таких как гвозди или шипы. Такой параметр очень важен в оценке безопасности аккумуляторных элементов, особенно в электромобилях, где батареи подвергаются риску физических повреждений.

Технология аккумуляторов для электромобилей значительно продвинулась вперед, как с точки зрения скорости зарядки, так и с точки зрения плотности энергии. Например, Li Auto (китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей) в сотрудничестве с CATL (китайский производитель аккумуляторов) разработала батарею Qilin, которая, по ее утверждению, способна обеспечить запас хода до 500 километров при 12-минутной зарядке. Компания CATL также разработала аккумулятор «сверхбыстрой зарядки» Shenxing — батарею которая дает запас хода электромобилей до 400 километров всего за десять минут зарядки.

Жидкостный аккумулятор, совместно разработанный Nio (китайский производитель электромобилей) и WeLion (производитель батарей из Индии), может похвастаться аналогичными характеристиками. Однако эти батареи с запасом хода более 1000 километров в настоящее время ограничены мелкосерийным производством из-за высоких производственных затрат. В частности, такой аккумулятор может стоить столько же, сколько весь автомобиль.

Твердотельный аккумулятор, разработанный SAIC Motor и Qingtao Energy Development, направлен не только на увеличение запаса хода, но также на снижение затрат и повышение скорости зарядки. Согласно официальным источникам, максимальная дальность действия и 10-минутная дальность зарядки этой твердотельной батареи почти эквивалентны батарее Shenxing компании CATL.