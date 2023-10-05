Появились подробности о «заряженном» Skoda Kodiaq RS

Как выяснил британский Autocar, в скором времени RS-версия пополнит семейство Kodiaq второго поколения, причем это будет не гибридный кроссовер, а автомобиль с мощным бензиновым мотором. Под капотом у него будет двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью около 270 лошадиных сил, пару которому составит роботизированная коробка передач. Привод — полный.

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С большой долей вероятности у нового Kodiaq с приставкой RS будет перенастроенное адаптивное шасси с двухклапанными амортизаторами. А с места до 100 километров в час 270-сильный кроссовер, по предварительным оценкам, будет разгоняться за 5,5 секунды.

Если то, о чем пишет Autocar, подтвердится, то Kodiaq RS не только превзойдет по мощности предшественника, но и станет самым мощным автомобилем во всем семействе. Но до тех пор, пока «заряженный» кроссовер не поступит в продажу — а это произойдет в 2024 году, — на вершине гаммы будет находиться плагин-гибридный Kodiaq с установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС и электромотора. Суммарно они развивают 204 лошадиные силы.