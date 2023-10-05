Названы сроки старта продаж Lada Vesta Sportline

Новая версия Lada Vesta - Sportline - появится в продаже в ноябре 2023 года. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на своего корреспондента, посетившего презентацию модели.

Lada Vesta Sportline получит обвес, тормоза и подвеску от Vesta Sport, а 1,6-литровый двигатель на 118 лошадиных сил - от Granta Sport.

Также у Sportline будет спортивный глушитель, кресла с развитой боковой поддержкой и 17-дюймовые колеса 205/50 с шинами Pirelli P7 Cinturato. В отделке салона сделаны красные акценты. Авто можно будет выбрать в кузовах седан и универсал.

Как отмечает «Авто Mail.ru», Vesta Sportline ориентирована на более молодых покупателей - до 35 лет.