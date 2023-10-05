В России изменились прайс-листы на все модели автомобилей Kaiyi

Как выяснила "Российская газета", автомобили Kaiyi подорожали в России. Прайс-листы изменились на все модели, которые представлены в нашей стране.

© Юрий Зубко/ РГ

Так, версия Standart седана Kaiyi E5 теперь стоит 2 195 000 рублей (ранее было 2 110 000 рублей), комплектация Luxury+ обойдется в 2 290 000 рублей (2 160 000 рублей), а за исполнение Luxury Sport придется отдать 2 360 000 рублей (2 193 000 рублей). При этом исчезла версия Luxury, за которую ранее просили 2 115 000 рублей.

Базовый Kaiyi X3 с механикой оценили в 2 238 000 рублей (было 2 117 650 рублей), а с вариатором - 2 335 000 рублей (2 220 950 рублей). Комплектация Luxury стоит 2 414 900 рублей, а не 2 282 930 рублей.

Что касается Kaiyi X3 Pro, продажи которого не так давно стартовали, то он обойдется минимум в 2 514 900 рублей. Еще на прошлой неделе у него была совсем другая цена - 2 490 000 рублей.