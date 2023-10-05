Вильфанд сказал, стоит ли спешить москвичам со сменой резины

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал москвичам пока не менять летнюю резину на зимнюю. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Воздержаться от этого целесообразно даже с учетом того, что в выходные в Москве ожидается похолодание и мокрый снег, отметил специалист.

По словам собеседника, о смене резины пока говорить преждевременно. Он подчеркнул, что в столице еще будут периоды повышения температуры.

Вильфанд назвал смену резины в текущий период бессмысленным шагом.

«Мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит», – отметил специалист.

По его словам, холодная погода, которая установится в Москве в выходные, продолжится до середины следующей недели.