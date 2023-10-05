Арктический автобус «Урал» испытали на внедорожном полигоне

Арктический автобус «Урал» прошел 10-дневное испытание на пересеченной местности. Тестирование проходило на специальном полигоне, где автобус за 10 рабочих дней проехал более 900 километров — и сделал это успешно. Руководитель проекта и директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров отметил, что успешные испытания говорят о том, что у автобуса большое будущее.

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Закиров пояснил, что авторам проекта Урал-427701-75 было крайне важно посмотреть, как поведет себя техника на колесах низкого давления в труднопроходимой местности, поскольку автобус рассчитан в первую очередь на преодоление болотистых участков арктической зоны РФ.

Машина преодолела полосу препятствий общей протяженностью более 900 километров. Среди испытаний была, например, траншея глубиной около трех метров, которую на метр заполнили водой. По итогам никаких критических отклонений выявлено не было.

Арктический автобус проектировали специально для работы в экстремальных условиях. Он должен перевозить пассажиров по временным дорогам и сложным участкам при температурах до минус 50 градусов по Цельсию. В салоне — 22 места. Есть системы вентиляции и обогрева, USB- и беспроводные зарядки. В движение «Урал» приводит рядный шестицилиндровый дизель мощностью 310 лошадиных сил, совмещенный с девятиступенчатой коробкой передач.