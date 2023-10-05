Самыми популярными электрокарами в России оказались Evolute

Сколько электрокаров Evolute продали в России в 2023 году
Под маркой Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области выпускают перелицованные электромобили Dongfeng. Как сообщает пресс-служба «Моторинвеста», по итогам трех кварталов 2023 года Evolute удалось обогнать по объемам продаж всех своих конкурентов в «зеленом» сегменте, причем как тех, которые представлены на российском рынке официально, так и тех, которые поставляют в страну по параллельному импорту.
За девять месяцев 2023 года россияне купили 1410 электрокаров Evolute, 190 из них — в сентябре. В самом «Моторинвесте» заявляют, что это лучший результат среди всех компаний, которые продают электрокары в России, однако данные об объемах реализации других электрических машин пока не обнародованы. Доля рынка марки за первые три квартала составила 53,8 процента среди официально представленных брендов EV и 18,1 процента среди всех электромобилей.
Voyah, интересы которого представляет «Моторинвест», вошел в сентябре в тройку лидеров премиум-сегмента: на электромобили и гибриды этой марки пересели 516 человек, что на пять процентов больше, чем месяцем ранее. А с января по сентябрь продажи марки составили 2507 штук.
«Моторинвест» также выступает официальным дистрибьютором китайского Dongfeng в России, так что в отчете приводятся и продажи этой марки. Так, за девять месяцев нынешнего года дилеры реализовали 431 автомобиль Dongfeng, а в сентябре продукция марки разошлась тиражом 84 экземпляра — на 12 процентов больше, чем в предыдущем месяце.
По состоянию на начало октября, Evolute продает в России три модели — седан i-Pro, а также кроссоверы i-Joy и i-Sky. Еще две модели на подходе: это паркетник i-Jet и минивэн i-Van. Voyah представлен в трех сегментах с автомобилями Free (кроссовер), Dream (минивэн) и Passion (седан). У Dongfeng на сайте aeolus-dfm.ru тоже три модели — седан Shine Max, кроссовер 580 и пикап DF6.