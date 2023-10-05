Самыми популярными электрокарами в России оказались Evolute

Под маркой Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области выпускают перелицованные электромобили Dongfeng. Как сообщает пресс-служба «Моторинвеста», по итогам трех кварталов 2023 года Evolute удалось обогнать по объемам продаж всех своих конкурентов в «зеленом» сегменте, причем как тех, которые представлены на российском рынке официально, так и тех, которые поставляют в страну по параллельному импорту.

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За девять месяцев 2023 года россияне купили 1410 электрокаров Evolute, 190 из них — в сентябре. В самом «Моторинвесте» заявляют, что это лучший результат среди всех компаний, которые продают электрокары в России, однако данные об объемах реализации других электрических машин пока не обнародованы. Доля рынка марки за первые три квартала составила 53,8 процента среди официально представленных брендов EV и 18,1 процента среди всех электромобилей.

Voyah, интересы которого представляет «Моторинвест», вошел в сентябре в тройку лидеров премиум-сегмента: на электромобили и гибриды этой марки пересели 516 человек, что на пять процентов больше, чем месяцем ранее. А с января по сентябрь продажи марки составили 2507 штук.

«Моторинвест» также выступает официальным дистрибьютором китайского Dongfeng в России, так что в отчете приводятся и продажи этой марки. Так, за девять месяцев нынешнего года дилеры реализовали 431 автомобиль Dongfeng, а в сентябре продукция марки разошлась тиражом 84 экземпляра — на 12 процентов больше, чем в предыдущем месяце.