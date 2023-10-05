В Госдуме предложили отменить платную парковку из-за отключившихся паркоматов

«Пока не решится проблема с программным обеспечением, необходимо отменить платную парковку, даже если имеются другие формы оплаты. Ведь люди, которые пользуются парковками, могут попадать в ситуацию, когда им срочно необходимо припарковать автомобиль, а другие способы, кроме отключенных из-за санкций, они освоить не успели или вообще не знают о них. Это классический форс-мажор, который необходимо преодолевать властям и коммерсантам, отвечающим за платные парковки, не перекладывая свои проблемы на плечи людей», — сказал Гусев.