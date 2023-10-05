Toyota показала обновленный кроссовер Venza

Отмечается, что новая версия Venza стала полностью гибридной моделью. Она построена на платформе Toyota New Global Architecture K и оснащена гибридной силовой установкой с совокупной мощностью в 219 л.с. Новинка будет доступна в четырёх комплектациях — LE, XLE и Limited, а также особой версии Nightshade, которая базируется на модели XLE, но отличается уникальным дизайном.