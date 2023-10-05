Toyota показала обновленный кроссовер Venza
Японский автоконцерн Toyota показал обновлённую версию кроссовера Venza. Об этом сообщает «Автоновости дня».
Отмечается, что новая версия Venza стала полностью гибридной моделью. Она построена на платформе Toyota New Global Architecture K и оснащена гибридной силовой установкой с совокупной мощностью в 219 л.с. Новинка будет доступна в четырёх комплектациях — LE, XLE и Limited, а также особой версии Nightshade, которая базируется на модели XLE, но отличается уникальным дизайном.
Салон новой Venza получил информационно-развлекательную систему Toyota Audio, которая содержит 8-дюймовый (либо 12,3-дюймовый) сенсорный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, камеру заднего вида и 10-дюймовый цветной проекционный дисплей. Дополнительная комплектация позволяет также оснастить кроссовер аудиосистемой JBL Premium Audio с девятью динамиками.
Судя по американским ценам, базовая комплектация новой Toyota Venza обойдётся в 34 920 долларов. Комплектация XLE стоит 39 130 долларов, а особая версия Nightshade обойдётся в 40 255 долларов. Самой дорогой стала версия Toyota Venza Limited — её оценили в 43 065 долларов.