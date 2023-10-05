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Toyota показала обновленный кроссовер Venza

Японский автоконцерн Toyota показал обновлённую версию кроссовера Venza. Об этом сообщает «Автоновости дня».

Toyota показала обновленный кроссовер Venza
© Toyota Venza 2024. Фото Toyota

Отмечается, что новая версия Venza стала полностью гибридной моделью. Она построена на платформе Toyota New Global Architecture K и оснащена гибридной силовой установкой с совокупной мощностью в 219 л.с. Новинка будет доступна в четырёх комплектациях — LE, XLE и Limited, а также особой версии Nightshade, которая базируется на модели XLE, но отличается уникальным дизайном.

Салон новой Venza получил информационно-развлекательную систему Toyota Audio, которая содержит 8-дюймовый (либо 12,3-дюймовый) сенсорный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, камеру заднего вида и 10-дюймовый цветной проекционный дисплей. Дополнительная комплектация позволяет также оснастить кроссовер аудиосистемой JBL Premium Audio с девятью динамиками.

Судя по американским ценам, базовая комплектация новой Toyota Venza обойдётся в 34 920 долларов. Комплектация XLE стоит 39 130 долларов, а особая версия Nightshade обойдётся в 40 255 долларов. Самой дорогой стала версия Toyota Venza Limited — её оценили в 43 065 долларов.

Ранее Toyota и Suzuki объявили о совместном выпуске субкомпактного электрического кроссовера.

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