Врач назвал опасные для автомобилистов препараты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» препараты, после приема которых опасно водить автомобиль. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Он заявил, что некоторые лекарства оказывают на организм действие, похожее на действие алкоголя. К ним относятся седативные средства, нейролептики и антидепрессанты, препараты против аллергии, а также многие обезболивающие. Специалист подчеркнул, что они считаются небезопасными при вождении автомобиля.

Агапкин добавил, что также внимательными нужно быть тем, кто принимает препараты для здоровья сердца и контроля артериального давления. «Если в составе есть психотропные вещества, садиться за руль после приема даже нескольких капель такого препарата опасно», — подчеркнул врач.

Он обратил внимание зрителей на то, что в настоящее время не существует списка с названиями лекарств, запрещенных автомобилистам. Поэтому Агапкин посоветовал водителям тщательно изучать побочные эффекты препаратов, которые они принимают.