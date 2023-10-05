Покупка машины на маркетплейсе: как это сделать и что нужно знать

С этой осени у любителей онлайн-шопинга появилась возможность купить на маркетплейсе новенький автомобиль с доставкой на дом или в пункт выдачи. Насколько безопасен такой способ покупки авто и кто несет ответственность за возможные неисправности, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

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Кто подготовит авто к продаже

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По словам автоюриста Льва Воропаева, онлайн приобретать транспортные средства так же безопасно, как и в дилерском центре, ведь его доставкой занимается официальный представитель магазина.

— Автомобиль будет подготовлен дилером или представителем завода-изготовителя на территории РФ, просто продажа будет через маркетплейс. Покупатель сам может выбрать действующий пункт выдачи или заказать доставку на дом со всеми необходимыми документами, — пояснил Воропаев.

Бумаги оформляются онлайн, а забрать их можно в момент получения авто, подчеркнул эксперт.

Условия обслуживания и гарантийный срок

Обслуживание и гарантийные тонкости при покупке машины на маркетплейсе тоже остаются неизменными, отметил автоюрист.

— Потому что автомобиль предоставляет покупателю не продавец, а производитель. В его обязанность входит назначение центра технического обслуживания автомобиля. Владелец вправе обратиться туда за помощью в случае необходимости, — рассказал специалист.

Что делать в случае неисправности

Воропаев обратил внимание, что при онлайн-покупке транспортного средства действует все тот же закон «О защите прав потребителей».

— Согласно закону, владельцы защищены от скользких и неприятных ситуаций. В случае ненадлежащего качества авто ответственность будет лежать на продавце или заводе-изготовителе. При этом владелец сам вправе решить, к кому обратиться за помощью, — сказал автоюрист.

Он напомнил, что у водителя часто возникают проблемы в процессе использования авто, независимо от способа приобретения машины, и все эти вопросы решаются в судебном порядке.

Есть подводные камни

Чтобы точно защитить себя от неприятностей, автоюрист порекомендовал обращать внимание на то, кто предоставляет товар.

— В случае покупки автомобиля нужно внимательно смотреть, является ли сам маркетплейс продавцом. Если он исполняет роль площадки частного продавца, то снимает с себя ответственность за неисправность товара и другие форс-мажоры, — заверил Воропаев.