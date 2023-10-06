Российскому авторынку предрекли «плавный рост»

На рынке легковых автомобилей в РФ в текущем году наблюдается значительный прирост, который объясняется крайне низкими показателями 2022-го.

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Российский рынок новых легковушек рухнул по итогам прошлого года: в «Автостате» подсчитали, что в 2022-м на учёт в ГИБДД было поставлено меньше 626,3 тыс. новых машин, этот результат на 58,7% ниже, чем годом ранее. Кстати, агентство в статистике учитывает и те автомобили, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. В текущем году на авторынке РФ пока что наблюдается рост.

На фото: дореформенный Geely Coolray

Согласно данным о регистрации новых легковых автомобилей в стране, по итогам первых трёх кварталов 2023 года авторынок РФ увеличился в 1,5 раза, за январь-сентябрь на учёт было поставлено 717 310 тыс. экземпляров. Значительный прирост – эффект низкой базы, ведь в прошлом году продажи новых машин были рекордно низкими.

В «Автостате» в очередной раз пересмотрели прогноз, касающийся результатов российского авторынка по итогам текущего года. Судя по обновлённой версии, пессимистичный сценарий предполагает, что за 2023-й будет реализовано в общей сложности около 990 тыс. новых легковых машин: этот результат на 58% больше по сравнению с итоговым показателем 2022-го.

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Согласно базовому сценарию, по итогам нынешнего года на российском рынке будет реализовано от 1,04 до 1,05 млн новых легковушек: этот вариант предполагает прирост на 67% к прошлому году. Ещё у аналитиков есть третий сценарий, оптимистичный. Он предполагает, что результат авторынка РФ в 2023-м составит 1,09 млн экземпляров (на 74% больше, чем годом ранее).

Ещё своим видением касательно будущего российского авторынка поделились в Министерстве экономического развития РФ, на соответствующий прогноз ссылается «Интерфакс». В ведомстве считают, что продажи новых легковых машин в РФ по итогам текущего года составят около 1,059 млн единиц (более чем в 1,7 раза больше, чем в 2022-м).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

При этом отмечается, что примерно половина предполагаемого объёма продаж – 524,6 тыс. единиц – придётся на легковые автомобили с двигателями мощностью от 90 до 150 л.с. Модели с моторами, отдача которых варьируется в диапазоне от 150 до 200 л.с., займут более 30% рынка (192 тыс. экземпляров). На машины, чей показатель не превышает 90 л.с., придётся немногим меньше – 189,2 тыс. единиц. Свыше 10% рынка ведомство оставило для автомобилей, отдача которых равна 200 л.с. и более.

Согласно документу, в Министерстве ожидают, что темпы роста импорта легковых автомобилей в страну «опередят темпы восстановления рынка». Предполагается, что до конца этого года в страну будет ввезено в общей сложности 444,3 тыс. машин, что соответствует увеличению в 2,8 раза по сравнению с показателем 2022-го.