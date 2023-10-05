Названы самые дорогие подержанные автомобили в РФ

Портал 110km.ru составил список самых дорогих подержанных автомобилей, которые сейчас выставлены на продажу в России. Среди них оказались машины марок Mercedes-Benz, Lamborghini, Cadillac и Bugatti.

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Самым дорогим подержанным автомобилем оказался Bugatti EB Veyron 16.4 2007 года выпуска. Он выставлен на продажу за 228 миллионов рублей в Москве. За ним за 135 миллионов рублей идет Mercedes-Benz Maybach S-Class 580 2021 года выпуска.

Бронированный лимузин продают в подмосковном Красногорске.

В топ-3 также вошел Cadillac Series 314 Sport Dual Cowl Phaeton 1927 года выпуска. Стоимость коллекционного фаэтона, первым владельцем которого являлся единственный сын основателя Standart Oil и первого долларового миллионера Джон Дэвисон Рокфеллер-младший оценили в 116 миллионов рублей.