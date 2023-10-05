В Зеленограде проводят эксперимент со светофорами

Мэрия Москвы организовала эксперимент с работой светофоров в Зеленограде — на некоторых перекрёстках отключили мигающий зеленый сигнал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), некоторые водители используют мигающий зелёный сигнал не для торможения (как это указано в ПДД), а для ускорения, что становится частой причиной аварий. В связи с этим ЦОДД и столичная мэрия решили убрать этот сигнал на некоторых участках дороги.

Жители Зеленограда приняли такую инициативу неоднозначно — многие высказывают критику в адрес эксперимента. Несколько недовольных граждан даже написали жалобы на изменения в работе светофоров. Кроме того, один из городских порталов провёл опрос среди своей аудитории по поводу эксперимента. Согласно его результатам, 85% проголосовавших не поддерживают такое решение дорожного ведомства. В ЦОДД на подобную критику сослались на опыт некоторых стран Европы, где после зеленого сразу включается желтый.

На защиту эксперимента встал и гендиректор компании «Спецдорпроект» (компания-подрядчик по обслуживанию светофоров, камер и других дорожных устройств) Константин Антонович. По его словам, за две недели с начала проведения эксперимента, аварийность в Зеленограде не выросла, а число водителей, которые набирают скорость в момент перехода сигнала светофора, уменьшилась более чем в шесть раз.

«Мы еще добавили дополнительные три секунды в фазу красного света, в этот момент он горит со всех сторон перекрестка. Это так называемая фаза успокоения. Никто не едет и врезаться в друг друга не может», — заявил он.