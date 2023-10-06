«Второй» Atlas: представлен новый кроссовер Geely Starray

На внешних рынках паркетник с эффектным дизайном пока доступен только с одним мотором, тогда как на родине гамма шире.

© Geely

В Китае продажи этого кроссовера Geely стартовали осенью прошлого года, там он носит имя Boyue L и считается вторым поколением модели, которая у нас сейчас представлена под названием Atlas Pro, а на других рынках известна как Azkarra. Теперь же «элька» начинает экспортную карьеру: SUV доступен к заказу в Кувейте и Саудовской Аравии. Вот только за рубежом такой паркетник позиционируют в качестве совершенно новой отдельной модели с именем Starray.

Между тем в начале текущего года Джили зарегистрировала в России торговое наименование Starray, но местные СМИ тогда почему-то предположили, что оно достанется экспортной версии седана Preface (китайское имя – Xingrui). Четырехдверку к нам так и не привезли, зато в середине сентября в базе Росстандарта появился сертификат на некую модель Geely с заводским индексом FX11 – и именно под таким обозначением компания поначалу пиарила Boyue L/Starray на родине. Увы, ОТТС свежих легковушек в свободный доступ в РФ больше не выкладывают. Но если сложить зарегистрированное имя и индекс FX11, то, выходит, что шансы на появление в России нового кроссовера весьма высоки, как и на то, что у нас он тоже окажется отдельной моделью. Впрочем, вернемся к ближневосточному Geely Starray.

В основе паркетника лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely). К слову, на той же «тележке» базируются кроссоверы Geely Monjaro и Tugella. Длина Boyue L/Starray равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм. Для сравнения, габариты нынешнего российского Atlas Pro: 4544/1831/1713 мм, колесная база – 2670 мм.

В плане дизайна экспортный паркетник повторил версию для КНР. Особенности внешности Geely Starray – слившиеся с радиаторной решеткой компактные фары, клыкастые ходовые огни (вдобавок они объединены светящимися же «штрихами»), агрессивные бамперы и фонари-бумеранги. Паркетнику положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Geely

Geely

Geely

Главная фишка внутри – вертикальный планшет мультимедиасистемы (13,2 дюйма), причем на Ближнем Востоке он идет уже в базе, как и виртуальная приборка (10,25 дюйма). В списке оборудования самого дешевого Starray еще значатся однозонный климат-контроль, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль. Любопытно, что в Саудовской Аравии базовый кросс также имеет камеру заднего вида, а вот в Кувейте ее нет. В «средней» комплектации появляются передний парктроник, двухзонный «климат», беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый Geely Starray – это еще вентиляция передних сидений, проекционный дисплей и электропривод багажной двери.

Ближневосточный кроссовер пока доступен с одним мотором – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 218 л.с. (350 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» Geely Starray наберет за 8,2 секунды. В Китае паркетник предложен с тем же двигателем, вдобавок там можно купить модель с турбочетверкой 1.5 (181 л.с., 290 Нм), а также в виде гибрида с установкой на основе полуторалитровой турботройки. Но полного привода на родине тоже нет.